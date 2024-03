Butturini | i manicomi e l’omaggio a Basaglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un omaggio a Franco, a cento anni dalla sua nascita (11 marzo 1924), con dibattiti (il 7 e il 20 marzo) e una mostra, in Camera del lavoro, per ricordare lo storico psichiatra che partendo da Gorizia e Trieste rivoluzionò l’Italia. E sono gli scatti di Giana riportarci a quel tempo. Anni Settanta,si conoscono alla Biennale di Venezia sul Cile, all’indomani del golpe. "Neisono sempre finiti gli scarti della società, uomini usati e buttati come scorze di banana. Vieni a Trieste, potresti fare un buon lavoro...", gli propone. Nasce fra loro una forte amicizia.si mette al lavoro non per fare un "reportage di denuncia, ma per mostrare l’immane sforzo quotidiano che si sta compiendo", ricorda il figlio ...