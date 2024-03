Buon compleanno Gaetano Sancilio | Pierluigi Casiraghi | Pierluigi Pardo…

(Di lunedì 4 marzo 2024)Pardo, Ruggero Marino, Riccardo Sogliano, Femi Benussi, Cinzia Leone, Umberto Tozzi, François Fillon, Michele Ragosta, Ronn Moss, Erik Lamela, Beatrice Vio, Paolo Virzì… Oggi 4 marzo compiono gli anni:, informatico, manager; Giorgio Bongiovanni, ex cestista; Danika La Loggia, attrice; Michele Zappella, psichiatra; Elvio Fassone, ex magistrato, scrittore, politico; Paula Prentiss, attrice; Giulio Ballio, ingegnere, professore universitario; Bruna Lelli, cantante; Ruggero Marino, giornalista, scrittore, poeta; Lea Melandri, scrittrice, giornalista, saggista, attivista; Nicola Sanese, politico; Riccardo Sogliano, ex ...

Fare gli auguri di compleanno su Whatsapp è un modo semplice e immediato per far sentire speciale il festeggiato o la festeggiata. Vediamo diverse idee ... (chiccheinformatiche)

Nintendo Switch compie ben 7 anni (e non teme "Switch 2"): Insomma, non è affatto facile per una console arrivare a 7 anni di vita con questi numeri: a prescindere che possa arrivare a meno un annuncio del suo successore, non possiamo che augurare anche noi ...spaziogames

NONNA GIOVANNA TAGLIA IL TRAGUARDO PRESTIGIOSO DEI 100 ANNI: Facciamo tanti auguri di Buon compleanno a Giovanna D’Annessa, cittadina sulmonese che compie 100 anni. Nata a Barrea il 3 ...reteabruzzo

Alessandro Benetton 60 anni e nuove sfide. La grande festa ieri all'ex Pagnossin: «L'augurio Saper cambiare, sempre»: TREVISO - I cinquanta furono bagnati esattamente come i sessanta. I numeri tondi chiamano diluvio per Alessandro Benetton. Nel 2014 fu villa dei Reali di Dosson di Casier, con party a tema. Nel 2024..ilgazzettino