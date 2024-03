Bufera nella Fia | indagato il presidente Ben Sulayem | avrebbe interferito sul risultato di un Gp di Formula 1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Roma, 4 marzo 2024 – Dopo il caso Horner, non c’è pace per la1. Mohammed Bendella Fia, èper presunte interferenze su undi una gara di1. Secondo quanto riporta la Bbc sul suo sito, un informatore ha riferito alla Fia che Bensarebbe intervenuto per annullare una penalità inflitta a Fernando Alonso dell'Aston Martin nel Gran Premio dell'Arabia Saudita del 2023. L'affermazione è contenuta nel rapporto di un funzionario della Fia al comitato etico. Secondo l'accusa, Benchiamato lo sceicco Abdullah bin Hamad bin Isa Al Khalifa - vicedella Fia per il Medio Oriente e Nord Africa, che si trovava in Arabia Saudita per la gara in ...