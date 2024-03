Buchanan | «Nella storia dell’Inter tanti campioni | uno l’ho sempre ammirato!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024)attende di poter debuttare dal 1? con l’Inter, anche se non dovrebbe farlo stasera col Genoa. Il canadese è il protagonista del Matchday Programme di oggi: questo un estratto delle sue parole. GLI IDOLI – Tajonè arrivato all’Inter da poco, ma la guardava da tempo: «Cercodi ricordarmi perché fin da bambino ho amato questo sport e di divertirmi in campo. Giocare a calcio da professionista è qualcosa che hodesiderato e sono molto grato e orgoglioso. Vestire questa maglia significa molto, è un sogno che si è avverato, qualcosa per cui holavorato.di questo club ci sono, per me il numero uno è Ronaldo, è un giocatore che ho...