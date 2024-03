Boxe | Preolimpico Busto Arsizio 2024 | Francesco Iozia sconfitto all’esordio nei 57 kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 4 marzo 2024) Arriva un’altra eliminazione al primo turno per l’Italia del pugilato nel corso del Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica in corso a. Dopo la sconfitta di ieri di Federico Serra nella categoria 51kg, quest’oggi si è arreso nei trentaduesimi di finale anche, impegnato nel tabellone fino ai 57 kg. L’azzurro si è arreso 1-4 a Shukur Ovezov, atleta del Turkmenistan. “L’avversario è stato migliore di me, purtroppo oggi non è stata la mia giornata”, ha dichiarato ai microfin della FPI il pugile campano. Domani saliranno sul ring tre nostri portacolori: Gigi Malanga contro il colombiano Viafara Fory nei 63.5 kg, Salvatore Cavallo contro Hayder nei 75kg e infine Alessia Mesiano contro la svedese Alexiusson nei 60kg. SportFace.