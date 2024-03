(Di lunedì 4 marzo 2024) Lemondiali aprono unacruciale, movimentata da una serie di market mover di stampo economico, monetario e politico. Appuntamenti in grado di imprimere una direzione aiazionari, che nel frattempo continuano ad aggiornare i massimi storici sulla scommessa che questo sarà l’anno di un taglio dei tassi di interesse da parte della Fed e della Bce. L’indice S&P 500 ha chiuso i mese di febbraio in forte rialzo, accumulano un vantaggio del 7,7% da inizio anno a 5.137,08 punti. L’indice Nasdaq 100 ha evidenziato un più ampio vantaggio dell’8,78%, mentre l’indice pan-europeo Stoxx Europe 50 ha guadagnato il 5,4%. Si riparte dalla Bce Sul fronte politica monetaria si riparte dalla Bce, che giovedì riunisce il comitato di politica monetaria, dal quale si attende un nulla di fatto in materia di tassi (il periodo più ...

Gli USR stanno comunicando con le scuole e le autorità locali per fornire direttive, scadenze e moduli necessari per adempiere agli obblighi previsti dal ... (orizzontescuola)

Questa sera andrà in onda in diretta il terzo, interminabile, appuntamento con Amadeus e la sua squadra in occasione del 74esimo Festival di Sanremo 2024 sta ... (tuttivip)

Claudio Insegno. In fuga col malloppo: Dal 14 al 19 maggio, al Teatro Gioiello, va in scena lo spettacolo In fuga col malloppo di Ray Cooney, per la regia di Claudio Insegno. Con Claudio Insegno, Carlotta Rossetti, Andrea Beltramo e Guido ...mentelocale

Audi RS e-tron GT, cosa mi piace cosa no | La mia prova: Considerando la tipologia di auto, solitamente non ci si aspetta molto dallo spazio disponibile per caricare bagagli o Borse della spesa ... un tocco distintivo che mancherebbe se non ci fosse. cosa ...tomshw

Borse: cosa muoverà i mercati questa settimana: Le Borse mondiali aprono una settimana cruciale, movimentata da una serie di market mover di stampo economico, monetario e politico. Appuntamenti in grado di imprimere una direzione ai mercati ...quifinanza