Borsa | Nikkei aggiorna il suo record | sfonda quota 40mila punti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ladi Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna dell'ottimismondo il suoe superando per la prima volta la soglia dei, in scia al consolidamento degli indici azionari Usa. In apertura il listino di riferimentoavanza dello 0,82% a40.239,69, con un guadagno di 328. Sul mercato valutario lo yen è stabile sul dollaro poco sopra a un livello di 150 e sull'euro a 162,70.