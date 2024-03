Borsa | Milano debole con Ferrari | Nexi | Piaggio | bene Saipem

(Di lunedì 4 marzo 2024) Piazza Affari apre la settimana, con gli investitori che attendono indicazioni sui tassi dall'audizione di mercoledì del presidente della Fed, Jerome Powell, e dalla riunione della Bce di giovedì. Il Ftse Mib ha ceduto lo 0,07%, mantenendosi comunque a ridosso dei massimi dal 2008, appesantito dai cali di(-2,9%) e(-2,8%), che giovedì pubblicherà i risultati 2023 e le previsioni per il 2024. Vendite anche su Amplifon (-1,2%), Stm (-0,8%) e Moncler (-0,8%), deboli tutte le utilities con Hera (-0,9%) e Snam (-0,7%). Dall'altra parte del listino continua la corsa di(+4,9%) innescata dai conti della scorsa settimana,le banche con Banco Bpm (+1,8%), Mps (+1,8%) e Bper (+1,3%), in luce anche Azimut (+1,7%), Diasorin (+1,6%) e Leonardo (+1,5%). Fuori dal Ftse Mib tonfo di ...

