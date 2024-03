Borsa | Milano al palo -0 | 18% con l' Europa | in luce Saipem

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ladiè al(-0,14%) al pari degli altri listini europei dopo la corsa delle ultime settimane. Gli investitori in attesa di indicazioni venerdì dai dati sul mercato lavoro statunitense e, prima, dalle audizioni di Jerome Powell al Congresso Usa e della parole della presidente della Bce Christine Lagarde, sul percorso verso un taglio dei tassi. Debole Londra (-0,64%), in positivo Parigi (+0,06%), segno meno per Francoforte (-0,03%) mentre i futures di Wall Street sono contrastati. In una giornata in cui il petrolio si mantiene a ridosso degli 80 dollari, all'indomani della decisione di Opec+ di prolungare i tagli alla produzione fino a giugno, acontinuano ad essere acquistate(+5%) sempre sulla scia dei risultati, dei nuovi contratti e quindi delle previsioni del gruppo, e ...

Piaggio: Michele Colaninno, fiduciosi che 2024 sara' almeno come 2023: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 04 mar - "Siamo fiduciosi che il 2024 sara' almeno come il 2023 e ci aspettiamo che il mercato asiatico riesca a risalire la china nel corso dell'anno". Lo ha ...borsa.corriere

Saipem: i conti fanno correre il titolo, gli analisti alzano il target price: Le azioni stanno beneficiando di una performance di gruppo che nel 2023 si è rivelata al di sopra dei target del piano strategico. Saipem ha chiuso l’anno con un utile netto di 179 milioni di euro ...it.investing

La Banca Popolare di Sondrio riacquista un bond da 200 milioni e ne emette di nuovi. Le voci di M&A spingono l’azione in Borsa: Il nuovo financial thriller di John Stitch pubblicato da Class Editori-Milano Finanza Dal 27 febbraio disponibile per tutti in formato digitale o cartaceo. Il libro racconta una ...milanofinanza