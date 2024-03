(Di lunedì 4 marzo 2024) Le Borse europee chiudono fiacche la prima seduta della settimana indi capire se il rally che ha portato gli indici europei sui massimi possa trovare nuova linfa dalla traiettoria dei tassi. Londra ha ceduto lo 0,55%, Francoforte lo 0,11% mentre Parigi è salita dello 0,29% con gli investitori alla finestra in vista dell'audizione del presidente della Fed, Jerome Powell, mercoledì e della riunione della Bce, giovedì.

In una giornata povera di spunti, dopo i record toccati venerdì a Wall Street da S&P500 e Nasdaq, prevale un atteggiamento attendista nelle Borse europee ... (quotidiano)

La Borsa di Milano è al palo (-0,14%) al pari degli altri listini europei dopo la corsa delle ultime settimane. Gli investitori in attesa di indicazioni ... (quotidiano)

Le Borse europee restano deboli dopo l'avvio in calo di Wall Street , con gli investitori alla finestra in attesa di segnali e dati che rendano più concreta ... (quotidiano)

Borsa milanese statica in chiusura: Le previsioni sono per la conferma degli attuali tassi d'interesse. A Piazza Affari, Saipem (+4,86% a 1,91 euro) si conferma per la terza seduta consecutiva la blue chip meglio comprata. A sostenere l ...milanofinanza

Antares Vision in rally a Piazza Affari dopo le parole del nuovo ad Gianluca Mazzantini. Il commento di Equita: Balzo del titolo in Borsa dopo le dichiarazioni sulla stampa locale di Brescia ... Lunedì 4 marzo alle 16:00 il titolo a Piazza Affari segna +12% a 2,52 euro. A rianimare il titolo le ultime ...milanofinanza

Borsa: l'Europa chiude fiacca in attesa di Fed e Bce: Le Borse europee chiudono fiacche la prima seduta della settimana in attesa di capire se il rally che ha portato gli indici europei sui massimi possa trovare nuova linfa dalla traiettoria dei tassi.ansa