Borsa | Europa fiacca con Wall Street | a Milano male Ferrari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Le Borse europee restano deboli dopo l'avvio in calo di, con gli investitori alla finestra in attesa di segnali e dati che rendano più concreta l'aspettativa di un taglio dei tassi e alimentino la corsa dei listini verso nuovi massimi.e Francoforte cedono lo 0,2%, Londra lo 0,7% mentre Parigi è poco mossa (+0,06%). Avanzano i titoli di Stato, con il Btp che riduce di 3 punti base i suoi rendimenti, al 3,84%, e di altrettanto lo spread con il Bund, in calo a 143 punti base. Poco mosso il petrolio, con il Wti che sale dello 0,1% a 80,09 dollari al barile, all'indomani della decisione dell'Opec+ di estendere fino a giugno i tagli alla produzione. Acontinua la corsa di Saipem (+5,8%) in scia ai conti, bene anche Diasorin (+1,7%), Leonardo (+1,6%) e Azimut (+1,5%). Ben comprate le banche con Banco ...