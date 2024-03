Bonus patente 2024 | oggi il click day | come fare richiesta e le scadenze

Da oggi 4 marzo partono le domande per il Bonus patente 2024 per i mezzi pesanti. Ha tutta l’aria di essere più un click day, perché la ... (leggioggi)

È il giorno del click day per il Bonus patente 2024. A partire dalle ore 12:00 di questa mattina sarà attiva la piattaforma online sul sito del ministero delle ... (ilmessaggero)

Bonus patente 2024 , oggi il click day. A chi è destinato e finalità A partire da oggi , lunedì 4 marzo 2024 , entra in vigore il “ click day” per il Bonus ... (termometropolitico)

Da oggi , lunedì 4 marzo, è possibile richiedere sulla piattaforma del ministero il Bonus Patente 2024 , pari all'80 per cento delle spese sostenute, fino ad un ... (fanpage)

Confemato per il 2024 il Bonus patente per gli autotrasportatori. La misura resterà attiva fino al 2026, risorse permettendo. Ecco in cosa consiste e chi può ... (ilgiornale)