Bonus patente 2024 | oggi il click day A chi è destinato e finalità

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 4 marzo 2024) A partire da, lunedì 4 marzo, entra in vigore il “day” per il. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per incentivare la formazione di nuovi conducenti nel settore dell’autotrasporto. Iloffre un sostegno finanziario significativo per coloro che desiderano conseguire lao le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci. In questo articolo, esploreremo i dettagli su come ottenere ile cosa occorre sapere per partecipare. Come funziona ilIl...