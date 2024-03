Bonus patente 2024 | click day domanda dal 4 marzo Chi può chiederlo

Leggi tutta la notizia su leggioggi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Dal 4partono le domande per ilper i mezzi pesanti. La piattaforma online per l’invio resta attiva fino al 2026 oppure fino a esaurimento fondi. Appena le risorse termineranno tutto si chiuderà. Il posto sul treno è riservato a chi arriva prima in sostanza. Non è un contributo per tutte le tipologie di, ma solo per chi vuole conseguire la licenza di guida per mezzi pesanti. Undedicato agli aspiranti autotrasportatori. Ecco in breve chi può chiedere il contributo a copertura delle spese e come fare. Indice Cos’è ilChi può chiedere il ...