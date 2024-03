Confemato per il 2024 il Bonus patente per gli autotrasportatori. La misura resterà attiva fino al 2026, risorse permettendo. Ecco in cosa consiste e chi può ... (ilgiornale)

Bonus patente 2024 , oggi il click day. A chi è destinato e finalità A partire da oggi , lunedì 4 marzo 2024 , entra in vigore il “ click day” per il Bonus ... (termometropolitico)

Bonus Patente, fino a 2500 euro: requisiti, chi ne ha diritto e come fare domanda: Una volta effettuata la registrazione, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attribuisce al beneficiario il buono richiesto. Il buono è disponibile nell'area riservata dedicata a ciascun ...ilmessaggero

Bonus Patente 2024: al via le domande: Da oggi, lunedì 4 marzo, sarà possibile richiedere sulla piattaforma del ministero il Bonus Patente 2024. Infatti, a partire dalle ore 12:00 di questa mattina sarà attiva la piattaforma online del ...zon

Parte il click day: Bonus Patente 2024 per giovani conducenti: Il Bonus, destinato a giovani cittadini italiani o europei tra i 18 e i 35 anni, copre l’80% delle spese sostenute Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per ...altarimini