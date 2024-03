Bonfrisco ID-Lega | “Elezioni farsa in Iran L’Ue inserisca le Guardie della rivoluzione islamica nella lista delle organizzazioni terroristiche”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bruxelles, 4 marzo 2024 – “Leinhanno, come sempre, un’unica certezza: il Paese rimarrà in mano agli Ayatollah, alla repressione contro donne e ragazze, alle esecuzioni sommarie senza giusto processo, alla povertà e alla carestia. Questo lo sanno anche moltiiani ostaggio del Regime che, infatti, per la maggior parte non si sono recati a votare”. A parlare è l’europarlamentare del Gruppo Identità e Democrazia (), Anna Cinzia. “L’Unione Europeale. – prosegue-. ...