Bonelli alza ancora l’asticella | Stiamo crescendo sempre di più

(Di lunedì 4 marzo 2024), lo scorso anno la rassegna ‘Ciao - Rassegna Lucio Dalla’ fu messa in piedi in poco tempo, ma fu comunque un successo. Nacque con l’auspicio di diventare un appuntamento fisso, e così è stato. ". Un anno fa abbiamo organizzato tutto al meglio, nonostante le tempistiche ristrette, ma quest’anno è stato fattodi più". Massimo, fondatore e direttore di iCompany, parla con sensibilità e sentimento della kermesse che nasce dalla poetica e dalla visione artistica di Dalla. Con una grande, solida convinzione: "La rassegna viaggia nella luce che Lucio ha proiettato nella sua vita". Il leitmotiv di quest’anno riprende il disco ‘Viaggi Organizzati’. "Dalla era un artista libero, anti convenzionale, che si nutriva di arte. Amava sperimentare, senza guardare troppo alle ...

