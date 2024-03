Bolzano Scia fuoripista | ragazzo di 16 anni travolto e ucciso da una valanga

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 4 marzo 2024) Markus Raffl,di 16è mortoda unadurante una Plan in val Passiria. Il giovane non era rientrato dopo lata e in serata i suoi familiari, non vedendolo tornare, alle 19.30 hanno lanciato l’allarme. Sono subito scattate le ricerche e poco dopo le ore 21 il corpo ormai senza vita del 16enne è stato trovato sotto una. Il sedicenneda unaè originario di Moso in Passiria. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto il giovane ieri sarebbe salito in quota con l’ultima cabinovia del Karjoch prima che venisse chiusa per pericolo valanghe per poi scendere inin solitaria.