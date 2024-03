Bologna | l' ex sardina Mattia Santori contestato alla manifestazione pro Palestina | Non ti vogliamo | vai via - VIDEO

Inchiesta Perugia: Gasparri, 'siamo difronte a P2 moltiplicata per cento, alta la guardia': Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Siamo di fronte a una P2 moltiplicata per cento, quindi bisogna tenere alta la guardia. Chi ha conflitti d'interessi non partecipi alla Commissione Antimafia, mi riferisco ...affaritaliani

Europee: Vendola, 'non mi candido anche se me lo chiedono in tanti': Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Non mi candido alle europee, me lo chiedono in tanti in giro per l'Italia ma io non farò nulla finché la verità non incontrerà la giustizia per quanto riguarda la mia ...affaritaliani

Da contestatore a contestato. L'ex sardina Santori cacciato dal corteo pro Palestina: L'ex leader delle sardine e ora consigliere dem a Bologna è stato fischiato da alcuni attivisti. "Il Pd è incoerente. Dalla destra e dalla sinistra gli stessi manganelli", è l'accusa. Lui contrattacca ...ilfoglio