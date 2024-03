Bitcoin vale più di Visa e MasterCard messe insieme Tutti i record della criptovaluta

Nuovo, pesante, affondo della BCE contro il Bitcoin , il più noto dei criptoasset. Un approfondimento sul blog dell’istituzione rileva che non ci sono dati sui ... (quifinanza)

Bitcoin verso record storico, perché sale e dove può arrivare: La regina delle criptovalute macina rialzi su rialzi: ha sfondato quota 65 mila dollari ed è a un passo dal record storico, i 69 mila toccati a novembre 2021. Perchè Cosa sta succedendo E cosa può ...tg24.sky

Bitcoin, valore a quota 65.000 dollari: a un passo dal massimo raggiunto: La quotazione massima mai raggiunta da Bitcoin è dietro l’angolo: nel novembre nel 2021 il re delle criptovalute raggiunse i 68.999,99 dollari. Quali sono i motivi di questa continua corsa ...quifinanza

Shiba Inu vola, Cardano segue Bitcoin, e Litecoin scende: In questi giorni di rally del prezzo di Bitcoin, alcune altcoin, come Shiba Inu, Cardano e Litecoin, stanno performando in modo differente.cryptonomist.ch