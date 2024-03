Bini | «De Vrij? Tutti lo vorrebbero come riserva! Inzaghi bravo in una cosa!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) Graziani, doppio ex di Inter-Genoa, esprime la propria opinione sul momento delle due squadre che fra poche ore si affronteranno a San Siro per il posticipo del lunedì. GRUPPO – Non solo Inter-Genoa. Graziano, da ex difensore, esprime un pare soprattutto su Stefan De. L’ospite di TMW Radio, poi, si focalizza anche su Simone: «Non ho ancora visto il Genoa e lo guarderò sicuramente stasera, però la società adesso mi sembra che si sia assestata. L’allenatore ha delle buone idee e una grande prospettiva davanti. Il punto di forza dell’Inter è la quota di calciatori italiani? Non ce ne sono poi così tanti. Marotta ha messo in piedi una rosa di giocatori incredibile, anche con tutte le riserve. Negli anni ha sempre scelto bene. Il punto è questo: non scegliere per forza italiani ma scegliere bene i ...