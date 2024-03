A Pordenone una bambina di 10 anni si è presentata in classe con il ' niqab ', il velo islamico che nasconde corpo e volto. La maestra ha chiesto alla famiglia ... (fanpage)

A Pordenone una scuola elementare è diventato teatro di disputa del Senato italiano. Vietare o no nei luoghi pubblici il Niqab e tutti i veli che coprono ... (ildifforme)

Bimba di 10 anni entra a scuola con il niqab, la maestra le fa scoprire il volto: il caso a Pordenone: Come riporta il Messaggero Veneto oggi in edicola a scuola saranno svolti accertamenti sul caso e sono stati informati i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città che da anni ...ilmattino

Federer perde a ping pong con una Bimba, le tira un rovescio fortissimo: “Quasi le stacca la testa”: Ormai ritiratosi dal tennis da un anno e mezzo, Roger Federer continua ad essere un'icona dello sport mondiale, richiesto ovunque per eventi promozionali. In una serie chiamata "24 Hours with Roger", ...fanpage

Bimba di 10 anni entra a scuola con il niqab, la maestra glielo fa togliere: il caso a Pordenone: Come riporta il Messaggero Veneto oggi in edicola a scuola saranno svolti accertamenti sul caso e sono stati informati i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della città che da anni ...ilmessaggero