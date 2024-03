Bill Gates scherza sulla camicia a fiori di Mark Zuckerberg al matrimonio indiano | “Sei sempre bravissimo a vestirti per l’occasione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’abito non fa il monaco epare saperlo perfettamente. Nella giornata di ieri, 3 marzo, è finita la 72 ore indiana che ha tenuto impegnati circa 1.200 ospiti. Il motivo? La celebrazione della ricca e lussuosa festa prematrimoniale diAnant Ambani, figlio di Mukesh, l’uomo più ricco d’India e nono al mondo, e la futura moglie Radhika Merchant. Peri festeggiati non hanno badato a spese. Tra gli invitati, spiccano le presenze di menti geniali come, unite alla calda ed intramontabile voce di Rihanna che, per un’esibizione privata di poco più di un’ora, avrebbe ricevuto un cachet da 9 milioni di dollari. A prendersi la scena, oltre ai due innamorati, è stata senza ombra di dubbio la discutibile giacchetta indossata dal fondatore di ...