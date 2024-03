Biden spinge sugli asset russi e cerca l’accordo entro il G7 italiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Joe, in occasione della visita in terra americana di Giorgia Meloni, ha dettato la linea. Prima del G7 di giugno in Puglia, apice della presidenza italiana, bisognerà avere in mano un accordo politico tra i grandi del globo sulla monetizzazione deglistrappati allaa, in rappresaglia all’invasione dell’Ucraina. Senza di esso, si rischia di vanificare gli sforzi fin qui fatti nella direzione di una messa a reddito dei 200-300 miliardi di dollari didetenuti all’estero. Breve pro memoria. Come raccontato da Formiche.net in più riprese, Stati Uniti ed Europa stanno tentando di convergere sulla monetizzazione dei beni immobilizzati nel territorio dell’Ue, principalmente detenuti presso due società: Euroclear, in Belgio e Clearstream, in Lussemburgo. L’idea è quella di trarne ...

