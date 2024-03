Biden | nel 2024 batterò di nuovo Trump

(Di lunedì 4 marzo 2024) Joeè fiducioso di vincere nele non ha mai dubitato di correre di, secondo quanto confidato da lui stesso in un lungo profilo del New Yorker sulla sua "ultima campagna". "Ricordate che nel 2020 mi avete detto che non avrei vinto? E che poi nel 2022 mi avete detto che ci sarebbe stata un'onda rossa (repubblicana, ndr), che invece non c'è stata? E che nel 2023 mi avete detto che ci avrebbero preso dia calci nel sedere e invece abbiamo vinto ogni gara? Nelpenso che vedrete la stessa cosa", afferma. "Sono l'unico che abbia mai battuto. E lodi", assicura.

