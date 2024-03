Bicocca | sportello anti violenza e premio alle tesi di laurea sulla violenza di genere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 4 marzo 2024) Milano – All'Universitàdi Milano nasce loche sarà attivo da questa primavera. “Noi abbiamo deciso di investire per contrastare ladianche con uno- annuncia la rettrice dell'ateneo e presidente di Crui, la Conferenza dei rettori, Giovanna Iannantuoni nel corso di un convegno promosso dall'ateneo sul tema -. E mi sembrava opportuno fare questo tipo di servizio, nei casi in cui una persona abbia subitopotrà rivolgersi allodove ci saranno persone competente. Non si dovrà trattare per forza di violenze avvenute in ateneo ma anche fuori di qua, ...