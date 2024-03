Biathlon | l’incognita ambientale sul finale di stagione Il gelo nordamericano influirà sulla corsa alla Sfera di cristallo?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 4 marzo 2024) La Coppa del Mondo diè prossima a concludersi. A differenza delle abitudini, ildellanon si terrà sui palcoscenici canonici, bensì in teatri anomali. Difatti il calendario 2023-24 prevede un epilogo con due tappe in Nord America. La prima, di scena questa settimana, a Soldier Hollow (Utah). Dopodiché ci si trasferirà nella più settentrionale Canmore (Alberta). Il massimo circuito approda raramente oltreoceano. Lo testimonia il fatto che non si gareggiasse tra Stati Uniti e Canada dal febbraio 2019. La dinamica fa sorgere una coppia di incognite in grado di spostare gli equilibri più di quanto accada solitamente. Entrambe sono legate al contestoin cui gli atleti e le atlete andranno a confrontarsi. Sappiamo bene come in questi siti il freddo sia spesso intenso, ben più di quanto ...