Biasin | «Inter | con Genoa e Bologna in campo i migliori! Un motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 4 marzo 2024) L’è attesa questa sera dalla sfida col. Con una vittoria, la squadra di Inzaghi, potrebbe allungare ulteriormente in classifica sulle inseguitrici. Fabrizio, su Radio Sportiva, fa il countdown scudetto PUNTI – Queste le parole di: «All’servono 22 punti per ragionare sullo scudetto dal punto di vista matematico, ipotizzando che chi segue faccia solo vittorie. Per come sta andando la stagione sino a questo punto diciamo che deve capitare qualcosa imprevedibile per perdere il campionato. Inzaghi penso che cercherà di tenere alta la tensione in spogliatoio, tanto che stasera schiererà la miglior formazione possibile e lo farà anche sabato col. È vero che si gioca prima di andare a Madrid, ma Inzaghi non vuole dare l’idea che in campionato sia tutto ...