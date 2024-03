Berlinguer ti voglio bene in tv | orario | trama e cast del film culto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 4 marzo 2024) Prato, 4 marzo 2024 – L’attesa è finita. Ci sono voluti oltre quarant’anni ma “ti”,del 1977 con un giovane Roberto Benigni diretto da Giuseppe Bertolucci per la prima volta andrà in onda in televisione. L’Accade lunedì 4 marzo dalle 21.15 su La7, nell’ambito del programma di Corrado Augias “La Torre di Babele”. In studio ci sarà eccezionalmente lo stesso Roberto Benigni, che pure centellina le sue presenze in tv e Walter Veltroni. Con una riflessione sulla figura del leader del partito comunista italiano Enrico. Figura che ha segnato profondamente gli Anni Settanta. In Toscana “ti” è un vero e proprio. Anche e ...