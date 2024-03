Berlinguer ti voglio bene | il monologo integrale di Benigni nel film TESTO E VIDEO

(Di lunedì 4 marzo 2024) Intidel 1977 di Giuseppe Bertolucci, Robertointerpreta Mario Cioni, un ragazzo di origini umili, sessualmente frustrato e oppresso da una madre rigida e autoritaria. Incapace di stabilire alcun contatto con le donne, Cioni passa il suo tempo bighellonando con gli amici, immerso nel mito di Enrico, carismatico leader del Partito Comunista italiano. Mario cerca senza successo di entrare nelle grazie di un’avvenente compaesana, conosciuta in una balera. Quando finalmente l’obiettivo sembra raggiunto, Cioni subisce un crudele scherzo da parte degli amici, i quali gli fanno credere che l’amata e insieme odiata madre sia morta. Disperato, il giovane fugge per le campagne, gridando al vento tutto il suo dolore in un lungo e a tratti ...

