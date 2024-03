Bergamo | riqualificazione urbana | 22 interventi a beneficio della città per oltre 315 milioni di euro

Via King cambia volto, partono i lavori per il nuovo polo commerciale: LORETO. L’area vicino alla Motorizzazione ospiterà un supermercato, servizi e un parcheggio da 200 posti Rivoluzione viabilità. «Tutto pronto nel 2025». Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. S ...ecodibergamo

Bergamo rinnova il proprio impegno per l’energia sostenibile: obiettivo -55% di emissioni entro il 2030: Queste dettagliano azioni chiave come l’EPC (con un impatto dell’1,08% sui 101.359) o la riqualificazione degli impianti termici (con un peso del 4,06% sui 101.359). “Il PAESC riflette il rinnovato ...bergamonews

Abbattutti 70 tigli per la riqualificazione della via, il sindaco: "Verranno sostituiti con altrettante piante": L’abbattimento dei tigli scatena polemiche in città. Sembra di essere tornati indietro nel tempo, nel 2018 quando il taglio delle piante per la riqualificazione di viale Montecatini scatenò dure ...primatreviglio