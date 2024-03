Come corre l’Alcione. Varese in zona play off: Alcione domina il girone, Città di Varese saldamente ai playoff, Vogherese in ripresa. Le lombarde chiudono con successo il turno, con Alcione in testa a sessantadue punti, seguito dal Chisola. Città ...ilgiorno

Bergamo, in zona stadio durante la partita 102 multe per divieto di sosta: Domenica 3 marzo, in occasione della gara Atalanta-Bologna, 24 agenti hanno lavorato complessivamente ben 168 ore al monitoraggio e al presidio della Zts dello stadio, raccogliendo poi le segnalazioni ...ecodibergamo

Nissan Qashqai 1.5 dCi Tekna del 2018 usata a Bergamo: Annuncio vendita Nissan Qashqai 1.5 dCi Tekna usata del 2018 a Bergamo nella sezione Auto usate di Automoto.it ...automoto

Il Volley Bergamo 1991 ora trema: la vittoria di Cuneo lo rimanda in zona retrocessione: Treviglio. L’incubo prende sempre più forma. Al termine della ventiduesima giornata del campionato di Serie A1 femmminile, ll Volley Bergamo 1991 si ritrova nuovamente in piena zona retrocessione.bergamonews

Volley femminile A1, risultati 9° di ritorno. Risorge Cuneo, notte fonda per Trento: Dopo i risultati della 9° di ritorno campionato volley femminile serie A1 continua la corsa di Conegliano. Cuneo vede la luce, Trento il buio ...news.superscommesse