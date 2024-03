Berardi | rottura del tendine d’Achille | domani sarà operato

(Di lunedì 4 marzo 2024) (Adnkronos) – Stagione finita per Domenico. L’attaccante del Sassuolo, come confermano gli esami, ha riportato la lesione completa deldella gamba destra nel match perso ieri 1-0 a Verona.sottopostoa intervento chirurgico. Il 29ennecostretto a un lungo stop: stagione finita e niente Europei 2024. “Gli esami strumentali effettuati a Domenicohanno evidenziato la lesione completa deldella gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna”, scrive il Sassuolo sul suo sito. seriea24.it: Notizie dallo ...

