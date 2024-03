Berardi | l’infortunio è gravissimo | l’esito degli esami

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 4 marzo 2024) Domenicoè uscito dal campo in lacrime ieri, durante la partita tra Verona e Sassuolo, terminata 1-0, a causa di un brutto infortunio. Un brutta batosta per il calciatore italiano, che era appena rientrato da un infortunio. Domenicoè costretto adesso ad un nuovo stop. Il Sassuolo ha diramato questa mattina il bollettino medico del calciatore. Il bollettino medico di DomenicoGlistrumentali effettuati a Domenicohanno evidenziato la lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra. Il calciatore, nella mattinata di domani, verrà sottoposto ad intervento chirurgico dal Prof. Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna. Tempi di recupero Non sono al momento noti i tempi di recupero. Sicuramente la stagione 2023-24 di ...