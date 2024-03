Benevento | Sindaco Mastella riceve una delegazione dell’ordine dei professionisti

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ilha ricevuto unadelle professioni infermieristiche, 4 marzo 2024 – IlClementeha ricevuto stamane a Palazzo Mosti unadelle professioni infermieristiche guidato dal presidente Massimo Procaccini.Ilha espresso al presidentela massima solidarietà e vicinanza in ordine ad alcune uscite pubbliche che si sono registrate sulla vicenda della riorganizzazione, in provincia di, del sistema 118. “In qualità di presidente del Comitato di rappresentanza dei Sindaci dell’Asl, ho ritenuto opportuno rinnovare il sentimento di massima stima e ...

Tempo di lettura: < 1 minutoCon proprio decreto il sindaco Mastella ha conferito stamane al vicesindaco Francesco De Pierro la delega in materia di ... (anteprima24)

Temporali e venti previsti per domani 29 febbraio , l’avviso del Sindaco di Benevento. Benevento, 28 febbraio 2024 – In ragione dell’allerta diramata ... (puntomagazine)

Mastella ha ricevuto una delegazione dell’Ordine delle professioni infermieristiche: Il Sindaco Clemente Mastella ha ricevuto stamane a Palazzo Mosti una delegazione dell’Ordine delle professioni infermieristiche guidato dal presidente Massimo Procaccini.tvsette

Benevento, polizia locale in azione: 20mila multe elevate in un anno: Più di 20mila multe in un anno. Un rapporto decisamente problematico quello tra gli utenti della viabilità cittadina e il Codice della strada. Feeling che si cercherà ...ilmattino

Maltempo. Piogge e isolati temporali, l’avviso del Sindaco Mastella: In ragione dell’allerta diramata dalla Protezione civile regionale, dalle ore 20:00 di oggi 3 marzo e fino alle 24 ore successive, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella ha emesso un avviso per le ...ilsannita