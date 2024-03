Benevento | ruba in un bar | arrestato 40enne

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 4 marzo 2024)in un noto bar di via Mellusi,in tempi record. Inchiodato dalle immagini della videosorveglianzain un noto bar. Questa mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile dihaun 41enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di furto aggravato in un noto locale del capoluogo sannita. L’indagato, in concorso con altra persona in corso di identificazione alle prime luci dell’alba, dopo essersi assicurato che non vi fosse nessuno nei paraggi, con un sasso ha mandato in frantumi la vetrata dell’ingresso di un noto bar in via Mellusi. Dopo aver forzato il registratore di cassa, ha sottratto la somma di 40 euro, dandosi poi alla fuga. La segnalazione al 112 del proprietario ...