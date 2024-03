Benevento Primavera | vetta a sei punti dopo il ko con il Pisa

(Di lunedì 4 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel campionato2,più lontana per la formazionedelcon i giallorossini di mister Rocco scivolati a -6 dalla capolista Cesena (5-0 al Crotone), complice il ko casalingo contro il(3-4). Al campo “Avellola” a decidere le sorti della gara è stato un primo tempo horror disputato dai sanniti, al riposo con un pesante 0-3 a favore degli ospiti (Ferrari e doppietta di Bocs). Sicuramente meglio la ripresa per Perlingieri e soci, di nuovo in partita con le reti di Francescotti e Avolio (nella foto). Però, nel momento di massimo sforzo, il quarto gol delha mandato alle ortiche il tentativo di rimonta dei giallorossi, che hanno segnato il 3-4 solo al 48’ con il rigore di Perlingieri, al suo 25esimo gol di questa ...

Benevento 5, pokerissimo in Molise: Quarto successo di fila per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di Andrea Centonze espugna per 1-5 il PalaUnimol e mantiene il +5 in vetta al girone B di ...vivitelese

6 ANNI DOPO, IL RICORDO DI DAVIDE ASTORI. CAPITANO PER SEMPRE: Una partita che fu rimandata e che nessuno avrebbe voluto più giocare, al pari di quella contro il Benevento, al Franchi, che ha segnato uno dei momenti più emozionanti, a loro modo, della storia ...firenzeviola

