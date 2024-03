Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle? Ecco cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 4 marzo 2024) Beléncon le? L’indiscrezione sta facendo il giro del web. Dopo un periodo complicato sia dal punto di vista personale che professionale, la bella showgirl argentina potrebbe presto tornare in tv e in una delle trasmissioni di maggior successo degli ultimi anni. Per il momento si tratta solo di un rumor, ma vista la fonte più che autorevole da cui proviene, è altamente probabile che sia la verità.a riguardo per il momento. Beléncon le: l’indiscrezione (autorevole) Dopo l’addio a Mediaset e a programmi di punta come Le Iene e Tù sì que vales, Belénpotrebbe tornare in Rai. E’ questo almeno, l’ultimo, clamoroso scoop lanciato ...