Bel tempo o piogge a marzo? Giuliacci rovina i piani | la previsione

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Chefarà nel mese di? A rispondere al quesito sulle previsioni del terzo mese del 2024 è il colonnello Mario, che, in compagnia di Elisa nel video pubblicato sul suo canale YouTube, dà tutti gli aggiornamenti: “Viste le statistiche negli ultimi 15 anni ha nevicato 5 volte a, 5 volte in Pianura, l'ultima volta è stata nel 2020, ha nevischiato sulla Puglia addirittura. Fino al 4pioverà tutti i giorni, con anchesu tutta l'Italia simultaneamente. Nevicherà sulle Alpi fino al 4, tutti i giorni. Tra il 5 e il 10bello, temperature in discesa però. Poi seguono due settimane, quella dall'11 al 17 e quella dal 18 al 25 in cui ilsarà di nuovo piovoso, anche se ...