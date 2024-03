Baywatch, la serie reboot si farà! Fox ha acquistato i diritti: E i salvataggi in mare ai limiti del fantascientifico Se la risposta è non meno entusiasta di un convinto "tanto" potete ritenervi fortunati: il reboot di Baywatch è realtà e ad occuparsene sarà Fox ...serial.everyeye

‘Baywatch’ reboot Coming to Fox: Fox is officially rebooting the lifeguard drama, with the production company Fremantle tasked with bringing it back to life. Laura Olsen of Spinning Out will serve as showrunner for the new Baywatch, ...msn

Baywatch: il reboot della serie cult potrebbe arrivare sugli schermi di Fox: Sarà Fox a sviluppare il nuovo reboot della serie cult degli anni '90 Baywatch in fase di sviluppo grazie a Fremantle.movieplayer