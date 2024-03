Bayern Monaco | si prepara la fuga delle stelle | in 8 vogliono l'addio in estate

Gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Il vantaggio minimo maturato all’andata non può lasciare tranquilli i ... (sport.periodicodaily)

La Lazio, archiviata la bruciante sconfitta subita in campionato contro il Milan, è pronta a tornare subito in campo contro il Bayern Monaco nel match ... (sportface)

La Lazio, archiviato l’impegno di campionato contro il Milan, è pronta a tornare subito in campo contro il Bayern Monaco nel match valevole per gli ottavi di ... (sportface)

Bayern Monaco - Lazio, Muller: "Da due settimane penso alla Lazio. Abbiamo un compito fattibile e....": Torna a parlare in Germania Thomas Muller alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la ...noibiancocelesti

Bayern Monaco-Lazio, Immobile per la storia: Ciro ha battuto i tedeschi due volte su tre: ROMA Capitano-amuleto. Immobile sa come battere il Bayern Monaco. Incredibile, ma vero, il suo bilancio contro i tedeschi è in saldo positivo: tre presenze, due vittorie (una nel 2014 in Supercoppa di ...ilmessaggero

Bayern Monaco, Muller: 'Penso alla gara di domani da due settimane e mezzo': L`1-0 dell`Olimpico non scoraggia il Bayern Monaco. Domani contro la Lazio i bavaresi volgiono ribaltare il risultato dell`andata a tutti i costi per accedere ai.calciomercato