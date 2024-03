Bayern-Lazio | Tuchel | “Servono coraggio e passione Sanè è disponibile”

(Di lunedì 4 marzo 2024) “Non siamo rimasti sorpresi dai punti di forza e dall’approccio della. Adatteremo il nostro comportamento, giocheremo e occuperemo l’area di rigore in modo più aggressivo. Dovremo giocare con più convinzione. Purtroppo contro i biancocelesti nel secondo tempo abbiamo commesso troppi errori individuali. L’obiettivo sarà mostrarenei 90 minuti di gioco per mettere sotto pressione gli avversari”. Lo ha detto il tecnico delMonaco, Thomasin conferenza stampa alla vigilia del match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la squadra di Maurizio Sarri. Si riparte dall’1-0 per Immobile e compagni e l’allenatore chiede un aiuto anche al suo pubblico. “Abbiamo bisogno di un buon allenamento oggi e di una bella partita domani. Ma anche di uno stadio ...

