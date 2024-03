Battuta l’angelana Tre punti d’oro per il Branca che esce dai playout

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024)2 ANGELANA 0(3-5-2): Sergiacomi; Matarazzi, Giambi, Lilli; Sorbelli, Gatti, Benedetti, Biagiotti (47’st Roscini), Mangaratti; E. Marchi, Fastellini (42’st Soumahoro). A disp.: Lapazio, Fondacci, Serreli, Giacometti, Coccia, L. Marchi, Berettini. All.: Lisarelli. ANGELANA (4-3-1-2): Buini; Subbicini, Melillo, Bocci (33’pt Sforna), Confessore; Bartolini, Gabrieli, Ravanelli; Ventanni; Colombi, Luparini (40’st Lo Gelfo). A disp.: Bocci, Sallaku, Sangare, Abbate, Roscini, Vitaloni, Grasso. All.: Gregori. Arbitro: Verdoliva di Terni (Batini di Foligno, Polveri). Reti: 18’pt aut. Bocci, 33’st E. Marchi Note: Ammoniti: Ravanelli, Benedetti, E. Marchi. Angoli: 4-1. Recupero: 1’pt, 5’st. TERZA vittoria consecutiva per il, che al Santa Barbara infligge la seconda sconfitta del nuovo corso di Daniele Gregori ...