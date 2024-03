Batista | “Ero molto ansioso prima di ogni incontro | con un forte urlo spariva tutto”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 4 marzo 2024)non ha più disputato undopo la sconfitta con Triple H a WrestleMania 35. Al termine della sua carriera nel wrestling si è fatto un nome a Hollywood ed è apparso in Dune: Part Two, uscito nelle sale il 1° marzo. In un’intervista rilasciata ad Arizona’s Family, The Animal ha raccontato di sentirsidi, ma di riuscire a controllare la cosa attraverso una tecnica. Le sue parole “Quando ho iniziato a fare wrestling, stavo letteralmente maledi apparire sullo stage. Per ovviare a ciò, uscivo fuori e urlavo, in questo modo tutta la mia ansia. Mi innervosisco, mi sento in imbarazzo e mi viene l’ansia, ma appenasparisce. Per me è facile farlo”. Per la cronaca, ...