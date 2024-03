“Basta | fuori” Grande Fratello | è finita anche per Grecia È rivolta di tutti | “Ma come si fa…”

(Di lunedì 4 marzo 2024) Gli umori si fanno sempre più instabili all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà ed eraora visto che per mesi il cast del2023 ha speso tutte le sue energie nella, monotona, guerra contro Beatrice Luzzi. Scenata diColmenares. La volevano finalista e ora non la voglio nelì. Insomma, le cose possono cambiare nel giro di un istante al2023 e questo accade, che piaccia o meno, perché bene o malei concorrenti sotto sotto puntano alla strategia personale, a ciò che gli conviene. Fatto sta cheColmenares inizia a risultare pesante, soprattutto dopo la scenata., lacontro ...

Massimiliano Farris sostituisce lo squalificato Simone Inzaghi in panchina per Roma-Inter. Ecco l’analisi del secondo allenatore intervenuto su Dazn. – ... (inter-news)

Bene, bravi, ma adesso anche basta . Dopo l’ubriacatura collettiva di consensi per le manifestazioni degli agricoltori in varie piazze e strade d’Europa, mi ... (nicolaporro)

In Italia è ormai praticamente certo che il voto fuori sede verrà sperimentato alle Europee di giugno. Giovedì 22 febbraio è stato infatti approvato in ... (ilfattoquotidiano)

Il ct dell’ Italia Luciano Sp alle tti ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, facendo chiarezza sugli obiettivi che intende raggiungere: “Io non ... (sportface)

Napoli, furia De Laurentiis: "Abbiamo chiuso con DAZN". Il motivo: La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è stato il prepartita della gara di ieri.“Via, via, fuori dai coglioni. Eh Il video non lo devono fare. Non lo devono fare! Cazzo!” Il riferimento è ...lalaziosiamonoi

Zielinski bocciato in pochi minuti, i quotidiani: "Sembra abbia già la testa all'Inter": Ora capiamo perché non lo schierava Mazzarri e non lo schiera Calzona: la sensazione è che la testa sia già all'Inter". Dello stesso parere anche il Corriere della Sera: "fuori tempo e anche fuori ...tuttonapoli

Rischiamo l’arrivo di una nuova pletora medica. 108.700 medici in pensione entro il 2032, ma 141.000 già in formazione. Lo studio Anaao: Dall’analisi si evince che la crescita del numero di medici, spesso definita "pletora medica", è destinata ad essere fuori controllo se la politica ... specialistici effettuato dal Ministro Speranza: ...quotidianosanita