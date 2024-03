Basket serie c La Bmr sbanca Castelnovo Monti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) E80 CAST.65 BMR2000 74: Vozza D. ne, Giberti ne, Magnani, Vinciguerra, Guarino ne, Longagnani 19, Bosnjak 11, Codeluppi 6, Bravi 8, Tosti 6, Morini 10, Parma Benfenati 5. All. Vozza G. BMR2000: Soncini ne, Alberione 21, Dias 18, Caroli 6, Paparella, Pedrazzi 7, Defant 13, Martelli ne, Amadio, Lusetti 9, Maramotti. All. Baroni. Arbitri: Saraceni di Bologna e Boudrika di Ravenna. Parziali: 16-21, 26-42, 47-56. La Bmr2000 (26)il PalaGiovanelli e fa un passo importante verso il terzo posto e la qualificazione alla poule promozione. La squadra di coach Baroni supera l’E80 Group(24) in un vero e proprio spareggio, toccando anche il +18 e resistendo al ...