Basket serie B F Aymarà Costone ko Ma i playoff non sono a rischio

(Di lunedì 4 marzo 2024) S. GIOVANNI VALD. 56 SIENA 41 NUMBER 8 S.GIOVANNI V.NO: Baggiani 10, Cellai, Innocenti 18, Gabbrielli 24, Campagnano 2, Tognaccini G.2, Casucci, Lacitignola ne, Bianchi ne. All. Venturi AYMARA’SIENA: Sardelli, Sabia 9, Nanni 6, Pierucci 6, Bonaccini V. 3, Pastorelli 5, Rinaldi 7, Sposato 5, Posta, Zanelli, Calugi ne. All. Fattorini Arbitri: Corso e Marinaro Parziali: 7-10, 33-22, 35-27 SIENA – L’chiude con una sconfitta la regular season, incassando un ko ininfluente ai fini della classifica, in quanto le senesi, con la vittoria nello scorso turno casalingo contro la Pielle Livorno, avevano già in tasca il lasciapassare per i play off. Discorso diverso invece per le avversarie, obbligate a vincere per inseguire fino all’ultimo secondo l’8° e ultimo posto disponibile nella griglia. E le valdarnesi, ...