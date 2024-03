Basket Serie A2 femminile Cestistica Spezzina rischia la beffa Rimonta vincente con Moncalieri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 4 marzo 2024)5756 (12-20, 15-16, 16-12, 14-8): Colognesi 6, Cappellotto 2, Templari 6, Baldassarre 13, Moretti 5, Carraro 5, Favre 17, Guzzoni 3, ne Castelli, Candelori, Guerrieri, Ratti. All. Corsolini.: Cordola 10, Giordano, Pasero 2, Landi 5, Mitreva 3, Salvini 10, Ramasso, Japka 9, Cicik 17, ne Nicora. All. Terzolo Arbitri: Vastarella e Di Luzi di Milano LA SPEZIA – Vittoria dove essere e vittoria è stata, ma lafatica più del previsto per avere la meglio sul fanalino di coda. Brividi al PalaMariotti all’intervallo lungo chiuso con le piemontesi in vantaggio 36-27, sceso poi a 48-43 a inizio quarto quando con un parziale di 16-0 le spezzine ...