Basket | Serie A | cadono la capolista Brescia e la Virtus Ne approfittano Venezia e Milano

(Di lunedì 4 marzo 2024) Bologna, 3 marzo 2024 – La ventunesima giornata del campionato diA digriffato Unipolsai – cominciata con il successo ottenuto in rimonta da Reggio Emilia contro Trento – ha riservato non pochi risultati a sorpresa e colpi di scena: a cominciare dalla caduta dellaSegafredo Bologna, battuta nel “lunch match” del PalaSerradimigni 93-88 dalla Dinamo Banco di Sardegna Sassari. A guidare i sardi al successo, al termine di una partita a lungo condotta dai biancoblù ma comunque nel complesso equilibrata, è stata l’accoppiata formata da Brandon Jefferson (29 punti con un chirurgico 7/10 nel tiro da tre punti) e Breein Tyree (17 punti), che ha messo a segno i canestri del colpo di reni vincente, rispondendo colpo su colpo ai guizzi di un Marco Belinelli (21 punti) che fino alla fine ha cercato di tenere in piedi ...

