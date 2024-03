Basket | i migliori italiani della 21a giornata di Serie A Totè d’impatto a Pesaro | Ricci e Tessitori in spolvero

Nel weekend appena trascorso la Famila Wuber Schio ha dominato la Final Four di Coppa Italia a Torino, vincendo in finale contro l’Umana Reyer Venezia nel ... (oasport)

Alla Vigor Basket servono i tempi supplementari per vincere con Valdiceppo: La Halley non è impeccabile in difesa e concede le triple aperte prima a Meschini e poi a Rimsa: gli dei del Basket, però, dicono no alla Sicoma ... Chiaro che non abbiamo fatto una buona partita, ...viverecamerino

Basket: Agrigento non sa più vincere, Trapani riprende la corsa: Quarta giornata della fase a orologio della Serie A2 maschile di Basket. Le siciliane della pallacanestro tornano ... organizzare il lavoro settimanale diversamente. Abbiamo avuto un ottimo approccio ...livesicilia

Pallacanestro maschile, il punto sul campionato delle squadre venete: Tradita dai suoi migliori giocatori, troppo incostante nell’arco dei 40 minuti di gioco. Treviso Basket perde a Napoli e torna nella zona rossa, al penultimo posto a pari punti con Pesaro e Brindisi, ...rainews